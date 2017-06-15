Путин назвал новые санкции США возникшими "на голом месте"

Новые ограничительные меры США в отношении России возникли "на голом месте".

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время своей "прямой линии".

"Сейчас мы знаем, что в сенате США опять возник законопроект по поводу ужесточения этих санкций, кстати, говоря, почему? Ведь ничего такого экстраординарного не происходит. В связи с чем на голом месте опять начали говорить об этих санкциях?" - заявил Путин (цитата по "Интерфаксу"). Он также добавил, что новые санкции в отношении России - это свидетельство продолжающейся внутриполитической борьбы в США.

Накануне стало известно, что Сенат США согласовал новый пакет санкций в отношении России. Ограничения коснутся "коррумпированных российских деятелей, которые стремятся спрятаться от санкций", а также тех, кто "причастен к серьезному нарушению прав человека, поставляет оружие режиму Асада, занимается умышленными кибератаками по заказу российского правительства, связан с коррумпированной приватизацией госактивов и ведет бизнес с российским разведывательным и оборонным комплексами".