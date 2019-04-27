Путин не исключает переговоров с Зеленским

27 апреля 2019 г. 14:03
Источник: Интерфакс-Украина
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Президент РФ Владимир Путин сообщил, что не исключает встречи и переговоров с будущим президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Если у нас когда-то будет встреча, начнутся какие-то переговоры, чего я не исключаю, то мы, прежде всего, должны будем говорить о том, как закончить конфликт на юго-востоке Украины. А здесь, на мой взгляд, есть только один способ - это исполнение Минских соглашений", - сказал Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в КНР.

При этом он подчеркнул: "К сожалению, господин Зеленский уже заявил перед выборами, что он не собирается подписывать декрет или указ об амнистии, во-первых, и во-вторых (не собирается) предоставить этим территориям (отдельным районам Донецкой и Луганской областей Украины - ИФ) особый статус".

"И то, и другое является ключевой частью содержания Минских соглашений, а как можно без исполнения Минских соглашений решать проблему ЛНР и ДНР". Я бы с удовольствием задал бы ему эти вопросы, подискутировал бы на эти темы", - заявил Путин.

 

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