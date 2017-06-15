Путин объяснил, почему скрывает своих детей и внуков

Президент РФ Владимир Путин в ходе "прямой линии" рассказал о своих детях и внуках и объяснил, почему он скрывает информацию о них.

"Мои дочери живут в России, в Москве. Внуки у меня есть. Живут нормальной жизнью. Дочери занимаются наукой и образованием. Я не хочу, чтобы они росли каким-то принцами крови, я хочу, чтобы они нормальными людьми выросли. Для этого нужно рядовое общение в детских коллективах. Стоит мне только сказать - возраст, имя - они сразу будут идентифицированы, их не оставят в покое, это нанесет ущерб развитию ребенка. Поэтому все у меня нормально, я прошу меня понять правильно. У меня недавно второй внук родился", - рассказал он.

Путин ранее рассказал о своих внуках в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну. Стоун спросил в разговоре с президентом РФ, любит ли он своих внуков. Путин ответил, что любит, но у него нет достаточно времени, чтобы поиграть с ними.

Накануне "Центр управления расследованиями" опубликовал видеозапись, на которой якобы присутствует внучка Путина. Главред ЦУР Андрей Коняхин пояснил, что это видео было взято из аккаунта "ВКонтакте" Марии Воронцовой - предположительно старшей дочери Путина, которая сейчас живет в Голландии под другим именем. На видео, которое было снято в доме в Ново-Огарево в 2013 году, появляется ее ребенок, которому сейчас пять лет, утверждает ЦУР.

В расследовании The New Times отмечалось, что Мария замужем за голландским бизнесменом Йорритом Фаассеном. Она четыре раза меняла фамилию. В 2011 году она под фамилией Воронцова окончила факультет фундаментальной медицины МГУ, затем поступила в аспирантуру Эндокринологического научного центра (ЭНЦ) Минздрава.

Bloomberg и Reuters писали, что младшая дочь Путина, Екатерина Тихонова, руководит фондом "Иннопрактика", который занимается проектом создания научной долины МГУ.