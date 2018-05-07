Путин определился с кандидатурой нового премьера России

Президент России Владимир Путин предложил Госдуме рассмотреть кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"В соответствии с пунктом "а" статьи 83 и статьей 111 Конституции Российской Федерации президент внес кандидатуру Дмитрия Медведева для получения согласия Государственной думы на назначение его председателем правительства Российской Федерации", - говорится в сообщении.

7 мая правительство России во главе с Медведевым ушло в отставку в связи с началом нового срока Путина.

Заявление об отставке премьер-министра и Кабмина было подано в соответствии с Конституцией РФ после инаугурации главы государства.

В понедельник, 7 мая, Путин в четвертый раз принял присягу президента РФ. Церемония инаугурации прошла в Большом Кремлевском дворце, руководить Россией он будет следующие шесть лет.

5 мая в более 80 городах России проходили митинги в связи с четвертой инаугурацией президента Путина под лозунгом "Он нам не царь". Протесты инициировал оппозиционер Алексей Навальный, которого задержали почти сразу после появления на митинге, однако позже отпустили.

По приблизительным подсчетам, по всей России задержали порядка 1600 человек.

18 марта в России прошли выборы президента. По итогам подсчета данных 99,5% протоколов участковых избиркомов, Владимир Путин набрал 76,65% голосов. Таким образом, Путин будет занимать кресло президента РФ следующие шесть лет.

Выборы были проведены также на оккупированной территории Крыма.

Украина обратилась к миру с просьбой не признавать результаты голосования на полуострове. Президент Украины Петр Порошенко назвал выборы в оккупированном Крыму грубым нарушением международного права и призвал усилить санкционное давление на Кремль.