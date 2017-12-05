Путин озаботился судьбой разрушенных сирийских храмов

05 декабря 2017 г. 9:31
Источник: Левый берег
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Президент России Владимир Путин заявил, что Русская православная церковь может сыграть важную роль в восстановлении Сирии.

Об этом он сказал на встрече с главами делегаций поместных православных церквей, сообщает пресс-служба Кремля.

"На протяжении ряда лет Российское государство вместе с Русской православной церковью, а также другими религиозными организациями оказывает пострадавшим в Сирии гуманитарную помощь. Важно, чтобы как можно скорее наладилась мирная жизнь, чтобы люди могли вернуться к своим родным очагам, начали восстанавливать храмы и церкви", - сказал он.

Президент РФ считает, что очень важную роль может сыграть в возвращении христианского населения Сирии рабочая группа, созданная Русской православной и Римско-католической церквями. Отмечается, что в ее задачи входит составление каталога разрушенных сирийских храмов с целью их последующего восстановления.

Путин заявил, что Россия будет помогать и представителям других конфессий, в том числе и представителям ислама, "которые, как мы знаем, также очень серьёзно пострадали от рук бандитов, террористов и радикалов. Будем помогать и иудеям".

По словам российского лидера,к нему уже обратились некоторые еврейские организации с просьбой помочь восстановить иудейские святыни.

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