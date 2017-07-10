Путин похвастался японским мотоциклом, который отсутствует в его декларации

Глава Кремля Владимир Путин, осматривая стенд Mitsubishi на выставке Иннопром в Екатеринбурге, похвастался, что владеет мотоциклом этой компании.

Об этом передает Интерфакс.

"У меня есть не такой, но вашей фирмы есть мотоцикл. Но я, правда, стараюсь на нем не ездить", - признался Путин возле стенда Mitsubishi.

При этом, согласно его декларации за 2016 год, никаким мотоциклом президент РФ официально не владеет.

Так, согласно документу, опубликованному Кремлем в апреле, в собственности Путина из транспортных средств находятся две машины ГАЗ М-21, Нива а также автомобильный прицеп Скиф.

Кроме того, в декларациях за минувшие годы мотоцикл тоже не значился.

Напомним, ранее сообщалось, что пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в 2015 году официально заработал более 36,7 млн рублей, что в четыре раза больше, чем Путин.