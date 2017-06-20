Путин показал видео атаки США на талибов, выдав ее за удары авиации РФ в Сирии

На американское видео наложены переговоры пилотов на русском языке.

В сериале "Путин" американского режиссера Оливера Стоуна президент РФ Владимир Путин показал ему видео, на котором якобы зафиксирована работа российской авиации в Сирии, сообщило издание "Медуза".

Отмечается, что небольшую часть видео можно увидеть в официальном трейлере. В полной версии этот момент находится после 49-й минуты.

В действительности, видео, которое Путин показал режиссеру, демонстрирует, как американский вертолет "Апач" атакует талибов в Афганистане. Оригинал видео опубликован на официальном сайте military.com.

На американском видео, которое Путин показал под видом российского, наложены переговоры пилотов на русском языке. Предположительно, это переговоры украинских пилотов, участвовавших в боевых действиях под Донецком, отмечает издание.

Также сообщается, что на YouTube есть копия американского видео с переговорами на русском. Возможно, именно ее российских президент и показывал Стоуну.

Исследовательская организация CIT сравнила кадры видео, показанного Стоуну, с кадрами с "Апача".

Сцена, в которой глава РФ демонстрирует видеозапись, содержится в третьей серии сериала "Путин". Ее премьера состоится на российском телевидении 21 июня.

В интервью Оливеру Стоуну Владимир Путин заявил, что сближение Украины и НАТО предоставляет угрозу безопасности России.