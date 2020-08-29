Путин признал результаты президентских выборов в Беларуси

Президент России Владимир Путин признал выборы в Беларуси и назвал их состоявшимися. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Россия-1".

"Мы исходим из того, что выборы состоялись. Я сразу это сделал. Мы признали их легитимность. Я поздравил Александра Григорьевича Лукашенко с победой на этих выборах", - сказал Владимир Путин.

Он добавил, что отказ ОБСЕ от наблюдения за выборами в Беларуси наводит на мысль о том, что это было заготовлено заранее.

"Белорусские власти пригласили БДИПЧ ОБСЕ принять участие в контроле над выборами. Что же они не приехали? И это сразу нас наводит на мысль о том, что уже была, собственно говоря, заготовлена позиция по результатам этих выборов. Поэтому кто-то может сомневаться в результатах, но у меня есть все основания сомневаться в том, что те, кто сомневается, были абсолютно честны", - сказал Путин.

Напомним, ранее Евросоюз и Канада в связи с протестами в Беларуси призвали президента Александра Лукашенко к диалогу с ОБСЕ и потребовали разрешить представителям этой организации посетить эту страну.

А тем временем в Беларуси уже третью неделю продолжаются протесты против результатов выборов президента, согласно которым большинство голосов набрал действующий глава государства Александр Лукашенко