Путин вступил в должность президента России в четвертый раз

07 мая 2018 г. 13:21
Источник: 112.UA
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Владимир Путин в четвертый раз официально вступил в должность президента России - церемония инаугурации прошла в Большом Кремлевском дворце.

Путин получил право находиться на посту еще шесть лет.

После присяги Путина председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин объявил, что Путин официально вступил в должность президента России.

"Мы справились с труднейшими экономическими и социальными проблемами. Осознали, что, меняясь вместе с миром, нельзя отрываться от корней и истории", - заявил Путин во время инаугурации.

Напомним, российские выборы президента состоялись 18 марта 2018 года. Владимир Путин побил рекорд поддержки за все время участия в выборах президента, получив 56,2 млн голосов избирателей, или 76,66%, после обработки 99% протоколов. 

Голосование проходило и на территории оккупированного Крыма. МИД Украины неоднократно заявлял, что не признает результаты голосования на полуострове, а также призвал к этому международных партнеров. В ведомстве уточняли, что данный факт искажает результат в целом. 

Позже Европейский Союз (ЕС) не признал результатов голосования в оккупированном Россией Крыму на пост президента РФ и призвал изучить сообщения о нарушениях, которые поступали от международных наблюдателей.

Путин занимал пост президента в 2000-2008 годах, затем четыре года возглавлял правительство, а в 2012-м снова стал президентом.

Видео: 

Инаугурация президента России Владимира Путина. Прямой эфир

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