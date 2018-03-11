Путин заявил, что его пресс-секретарь "иногда несет пургу"

Президент России Владимир Путин заявил, что иногда не понимает своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова, чьи слова принято считать официальной позицией Кремля.

В ходе интервью американскому каналу NBC Путина попросили прокомментировать заявления представителя Кремля по вопросам киберпространства Андрее Крутских, которые были похожи на анонс вмешательства в американские выборы. На что Путин отметил, что "не контролирует всё".

"Какой‑то человек сказал о своём отношении к нашим контактам и работе в определённой сфере с нашими зарубежными партнёрами, в данном случае США. Да я понятия не имею, что он сказал. Вы у него и спросите тогда, что он имел в виду. Неужели Вы думаете, что я контролирую всё?.. У нас две тысячи сотрудников администрации, неужели вы думаете, что я каждого контролирую? Вон Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь, он несёт иногда такую пургу, я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает? Кто ему это поручил?" - заявил Путин.

Путин заявил, что Россия не вмешивалась в президентские выборы в США, так как якобы не позволяет себе лезть в чужие дела.