Путин заявил, что не имеет компромата на Трампа

05 июня 2017 г. 16:43
Источник: Новое Время
33 просмотра

Президент России Владимир Путин опроверг слухи о том, что он имеет компрометирующие материалы на президента США Дональда Трампа.

Так, во время интервью на американском телеканале NBC, Путин заявил, что у него нет ничего, что могло бы повредить Трампу, а все утверждения об обратном является "просто еще одним набором глупостей", передает Радио Свобода.

Путин также в очередной раз подчеркнул, что РФ не вмешивалась в президентские выборы в США в 2016 году.

"Мы даже не должны этого делать. Президенты приходят и уходят, и даже партии у власти меняются, но главное политическое направление не меняется... Для нас было бы бесполезно вмешиваться", – добавил он.

Как сообщалось, президент России обвинил США в активном вмешательстве в избирательные процессы по всему миру.

Ттакже Путин заявил, что не общался с Флинном во время встречи в 2015 году.

Как известно, Дональд Трамп уже много раз отрицал выводы разведывательных служб США, которые они ранее оформили в совместном заявлении, о том, что Россия пыталась усилить его позиции во время выборов.

Ранее сообщалось, что в субботу, 3 июня, более чем в 100 городах США тысячи протестующих вышли на Марш за правду с требованием проведения независимого расследования предполагаемых связей президента Дональда Трампа с Россией и расследование информации о возможном вмешательстве Москвы в прошлые президентские выборы.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Квартиры посуточно в Харькове                          Закажи окно и получи гарантированный подарок!                          Распродажа! Тренажеры для домашнего спортзала и другие товары для дома!                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.