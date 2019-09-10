Рада будет сегодня работать сверхурочно

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10 сентября 2019 г. 15:36
Источник: Украинская правда
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Верховная Рада решила 10 сентября работать, пока не рассмотрит все вопросы повестки дня, даже после окончания рабочего дня.

Соответствующее решение было принято депутатами сегодня, 10 сентября, на заседании Верховной Рады 10 сентября

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков отметил, что во вторник Рада ходила на долгий перерыв, поэтому нужно решить, будут ли нардепы работать дольше, пока не рассмотрят все вопросы повестки дня.

За решение работать 10 сентября и после 18.00 проголосовали 299 народных депутатов.

Сейчас Рада рассмотрела 5 пунктов повестки дня. Впереди парламент должен рассмотреть еще 9 законопроектов в первом чтении.

В частности, Рада во вторник должна рассмотреть законопроект № 1032 о реформе прокуратуры и законопроект № 1084 об изменениях в сфере использования ядерной энергии.

Ранее на заседании ВР приняла закон об импичменте, в первом чтении поддержала законопроект, отменяющий "правки Лозового".

Отметим, что предыдущие заседания Верховная Рада 9 созыва также работала сверхурочно.

 

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