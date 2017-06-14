Рада должна принять закон о спецконфискации – Турчинов

Парламентские коррупционеры блокировали принятие данного закона в течение двух лет, заявил секретарь СНБО.

Верховная Рада должна принять закон о спецконфискации, что существенно упростит механизм возвращения украденных у страны средств, заявил секретарь СНБО Александр Турчинов.

"Вы знаете, зашевелились те, кто украл эти средства у нашего народа. Решительные действия в этом вопросе стали для них полной неожиданностью. Они вложили много денег в парламентских коррупционеров, которые в течение 2-х лет блокировали принятие закона "О спецконфискации". Они надеялись, что без этого Украина не сможет вернуть украденные у нее ресурсы", - указал Турчинов в интервью.

Секретарь СНБО отметил, что Генпрокуратура сработала очень системно. В результате, средства зачислены на счет Госказначейства.

"У них был шок. Сейчас они нанимают дорогих адвокатов, чтобы через суды вернуть награбленное. Ко мне в СНБО начали приходить письма от разных оффшорных компаний, но с одним и тем же текстом, суть которого; "верните наши миллиарды". Это еще одно свидетельство, что Украина на правильном пути и что за номинальными руководителями оффшорных структур стоит окружение Януковича. Как всегда у них очень "интеллектуальный" подход, ведь все тексты этих обращений полностью идентичны и набраны на одном компьютере", - указал Турчинов.

"Что касается закона о спецконфискации, то безусловно, его нужно принять. Это существенно бы упростило процедуру конфискации и возвращения в бюджет украденных средств", - заключил он.

Суд последней инстанции разрешил конфискацию

арестованных $ 1,5 млрд, которые принадлежали экс-президенту Виктору Януковичу и его окружению.

28 апреля генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что перевод конфискованных 1,5 миллиарда долларов со счетов окружения экс-президента Виктора Януковича на счет Государственного казначейства завершен.

Ранее ГПУ арестовала в Украине средства беглого президента Виктора Януковича на сумму около $ 127 млн. В то же время Государственной службой финансового мониторинга были заблокированы средства 19 компаний-нерезидентов, которые были связаны с окружением бывшего президента Украины. Речь идет о $ 1,5 млрд.