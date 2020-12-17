Рада назначила Шкарлета министром образования и науки

Верховная Рада 226 голосами назначила и.о. министра образования и науки Сергея Шкарлета на должность министра, несмотря на рекомендации профильного комитета.

Накануне комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций отказался поддержать кандидатуру Сергея Шкарлета на должность министра образования.

25 июня 2020 Шкарлет стал и.о. министра образования, хотя профильный комитет не поддержал его кандидатуру.

Недавно ряд организаций и профсоюзов написали письмо президенту Владимиру Зеленскому, призвав его посодействовать назначению Шкарлета министром образования.

В частности, за это выступили экс-министр здравоохранения Станислав Николаенко, ректор КПИ имени Игоря Сикорского Михаил Згуровский и бывший ректор КНУ имени Шевченко Леонид Губерский.

Позже научное сообщество и общественные организации написали два письма против назначения Шкарлета. Один из них уже подписали более 300 ученых.