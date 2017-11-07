Рада отказалась уволить Авакова

07 ноября 2017 г. 12:46
Источник: Левый берег

Верховная Рада отказалась уволить министра внутренних дел Арсена Авакова.

На своем заседании во вторник депутаты рассмотрели проект постановления №5041 авторства депутатов Сергея Каплина и Андрея Немировского, в котором они предложили отправить министра в отставку. В его поддержку проголосовал только 31 нардеп.

Таким образом, Аваков остается на своей должности.

Министра не было в сессионном зале при рассмотрении этого проекта постановления.

Напомним, неделю назад детективы НАБУ в рамках расследования уголовного производства по факту возможной растраты 14 млн гривен бюджетных средств при закупке МВД рюкзаков провели обыски и задержали трех человек - сына главы МВД Арсена Авакова Александра, его бизнес-партнера Владимира Литвина и бывшего заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря. 1 ноября Соломенский райсуд Киева отпустил всех трех под личные обязательства.

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