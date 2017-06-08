Рада отклонила изменения в Бюджетный кодекс, необходимые для медреформы

Верховная Рада в четверг, 8 июня, отклонила проект закона №6329 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины", который является частью медицинской реформы.

В парламенте не нашлось голосов ни за принятие законопроекта, ни за возвращение его на доработку в комитет, ни за возвращение в Кабмин.

По данным Минздрава, законопроект должен был привести статьи, определяющие распределение расходов между бюджетами, в соответствие с новой моделью финансирования первичной медицинской помощи и системы общественного здоровья.

Предполагаалось, что будет расширен спектр расходов, которые могут финансироваться из госбюджета Украины. В него будут включены новая программа финансирования услуг первичной, вторичной (специализированной) и третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи уполномоченным центральным органом исполнительной власти, государственные программы общественного здоровья и меры преодоления угроз и последствий чрезвычайных ситуаций, которые могут оказать негативное влияние на здоровье населения (эпидемии, вспышки инфекционных болезней и т.д.).

Законопроект более точно определяет роли бюджетов городов областного значения, районных бюджетов и бюджетов объединенных территориальных общин в оказании медицинской помощи, которая согласно концепции реформы будет заключаться не в финансировании услуг, а в развитии и поддержке соответствующих медучреждений, а также в финансировании местных программ общественного здоровья.

Должна была быть заложена основа для формирования региональной сети заведений общественного здоровья, преодоления пробелов по предотвращению развития заболеваний и формирования здорового образа жизни.

Проект должен был заложить возможности для местных органов власти и органов местного самоуправления осуществлять расходы на формирование местных программ и развитие учреждений здравоохранения, находящихся в их собственности, даже если текущие расходы на реализацию мероприятий осуществляются из госбюджета Украины. Местные бюджеты также получат возможность привлекать коммунальные медучреждения для выполнения местных программ общественного здоровья путем финансирования соответствующих расходов из местного бюджета, даже если эти заведения получают финансирование из госбюджета Украины на предоставление первичной медицинской помощи в рамках гарантированного пакета медицинской помощи.

Основным принципом финансирования первичной медицинской помощи стало бы осуществление финансирования на основе капитационной ставки - единого тарифа за первичное медико-санитарное обслуживание одного человека, заключившего с учреждением здравоохранения соответствующий договор. Капитационная ставка (тариф) будет единой для всей Украины, но будет корректироваться с помощью коэффициентов для учета рисков, обусловленных половозрастной структурой пациентов, характером местности. В будущем, к финансированию на основе простой капитационной ставки добавятся дополнительные составляющие - бонусные доплаты за достижение определенных установленных договором о предоставлении первичной медицинской помощи результатов, в том числе через реформирование существующих программ общественного здоровья.

Для услуг вторичной (специализированной) и третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи введение новой модели финансирования должно было начаться постепенно, начиная с 1 января 2018 года. В частности, с 1 января 2018 года планируется переход на прямые финансовые отношения между учреждениями здравоохранения и единым национальным заказчиком с целью подготовки к оплате медицинских услуг за пролеченный случай с использованием метода деления на диагностично-родственные группы.

Введение нового подхода к распределению расходов между бюджетами предлагалось начать с 1 января 2018 для первичной медицинской помощи, и с 1 января 2020 - для вторичной (специализированной) и третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи.

Чтобы избежать "шокового состояния" для медицинской отрасли при переходе на новую модель финансирования, был предусмотрен переходный период на 2018-2019 годы. В течение этого времени предлагается дать возможность правительству финансировать отдельные виды вторичной, третичной помощи, а также расходы на выполнение отдельных государственных программ путем медицинской субвенции из государственного бюджета.

