Рада отложила законопроект о реинтеграции Донбасса на следующую неделю

Верховная Рада отложила законопроект о реинтеграции Донбасса №7163 на следующую пленарную неделю.

Об этом на согласительном совете в понедельник сказал спикер Андрей Парубий.

"После консультаций, в том числе с дипломатами, рекомендуется законопроект 7163 на следующую неделю (19-22 декабря, - ред.). И возможно, даже начать с него пленарную неделю, поскольку он довольно масштабный и имеет около 700 правок. Это займет, вероятно, даже полный день. Поэтому есть рекомендация, чтобы мы его рассмотрели в спокойной атмосфере, а не в предбюджетной атмосфере", - заявил председатель парламента.

Напомним, 15 ноября комитет Рады учел 238 правок к законопроекту о реинтеграции Донбасса.

Ранее представитель президента в парламенте Ирина Луценко заявила, что в комитет по нацбезопасности поступило более 2 тысяч поправок в данный законопроект.