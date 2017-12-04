Рада отложила законопроект о реинтеграции Донбасса на следующую неделю

04 декабря 2017 г. 15:34
Источник: Левый берег
1 просмотр

Верховная Рада отложила законопроект о реинтеграции Донбасса №7163 на следующую пленарную неделю.

Об этом на согласительном совете в понедельник сказал спикер Андрей Парубий.

"После консультаций, в том числе с дипломатами, рекомендуется законопроект 7163 на следующую неделю (19-22 декабря, - ред.). И возможно, даже начать с него пленарную неделю, поскольку он довольно масштабный и имеет около 700 правок. Это займет, вероятно, даже полный день. Поэтому есть рекомендация, чтобы мы его рассмотрели в спокойной атмосфере, а не в предбюджетной атмосфере", - заявил председатель парламента.

Напомним, 15 ноября комитет Рады учел 238 правок к законопроекту о реинтеграции Донбасса.

Ранее представитель президента в парламенте Ирина Луценко заявила, что в комитет по нацбезопасности поступило более 2 тысяч поправок в данный законопроект.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Sexshop. Суперпоступление                          Антиквариат. Золото.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.