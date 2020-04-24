Рада отменила штрафные баллы за нарушение правил дорожного движения

24 апреля 2020 г. 16:00
Источник: УНИАН
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Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно штрафных баллов (№ 2809).

За это решение с последующим технико-юридическим редактированием проголосовали 302 народных депутата из 378, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусматривается исключить штрафные баллы из перечня административных взысканий, которые могут применяться за совершение административных правонарушений. Из кодекса исключается статья о штрафных баллах.

Также исключается положение, согласно которому штраф за правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме, может быть наложен на гражданина после использования им штрафных баллов.

Кроме того, исключаются упоминания о размерах взысканий штрафных баллов в случае нарушений.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, в кодексе было установлено, что применение штрафных баллов предшествует применению административного взыскания в виде штрафа.

"При этом опыт развитых стран свидетельствует о других подходах к применению штрафных баллов, которые рассматриваются как дополнительный стимул для осознания нарушителем серьезности последствий в случае систематического несоблюдения правил дорожного движения, в том числе путем лишения права управления транспортным средством. Применение более строгого вида ответственности происходит после накопления водителем определенного количества штрафных баллов, а не снятия, как предусмотрено законодательством Украины", - говорится в тексте.

Штрафные баллы являются взысканием, налагаемым на граждан за правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме.

В частности, это касается административных правонарушений, предусмотренных статьей 122 КУоАП, в том числе превышение установленных ограничений скорости дорожного движения транспортных средств, нарушение требований дорожных знаков и разметки проезжей части дорог, правил перевозки грузов, буксировки транспортных средств, остановки, стоянки, проезда пешеходных переходов, непредоставление преимущества в движении пешеходам на нерегулируемых пешеходных переходах, нарушение установленного для транспортных средств запрета двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам и т. д.
 

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