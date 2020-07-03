Рада поддержала отставку главы НБУ Смолия

03 июля 2020 г. 16:56
Источник: УНИАН
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Верховная Рада Украины поддержала предложение президента Владимира Зеленского уволить Якова Смолия с поста главы Национального банка Украины.

За соответствующее постановление (№3772) проголосовали 286 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Как сообщалось, 15 марта 2018 года Верховная Рада по предложению тогдашнего президента Украины Петра Порошенко назначила Смолия главой НБУ, уволив с этой должности Валерию Гонтареву.

Смолий с 11 мая 2017 года исполнял обязанности главы НБУ.

1 июля 2020 года Смолий написал и подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию. Он объяснил свое решение тем, что длительное время на НБУ осуществляется систематическое политическое давление, что делает невозможным эффективное исполнение им своих обязанностей.

 

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