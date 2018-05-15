Рада поддержала запрет на использование пальмового масла

Верховная Рада намерена запретить использование пальмового масла в производстве продуктов питания. За принятие за основу законопроекта № 3871 проголосовали 233 депутата при минимально необходимых 226.

Согласно законопроекту, производство и реализация продукции, которая не соответствует требованиям стандартов норм, правил и образцов, в том числе продуктов питания с содержанием пальмового масла, предусматривает штраф на должностных лиц предприятий вне независимости от формы собственности от 20 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Также законопроект предусматривает запрет использования пальмового масла в производстве традиционных молочных продуктов.

Согласно пояснительной записке, пальмовое масло является вредным продуктом в питании человека и способствует повышению уровня холестерина в крови.

Соответствующие изменения предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях, а также законы "О молоке и молочных продуктах" и "О безопасности и качестве продуктов питания".

Напомним, в апреле Европейская бизнес-ассоциация заявила, что выступает против запрета использования пальмового масла в производстве пищевых продуктов.

В 2017 году Украина импортировала пальмовое масло на общую сумму 167,660 млн долларов, в то время как экспорт составил 9,858 млн долларов.