Рада приняла новую редакцию закона о жилкомуслугах

Вводятся четыре модели отношений между потребителями и поставщиками услуг.

Верховная Рада на своем утреннем заседании в четверг приняла новую редакцию закона о жилищно-коммунальных услугах.

Законопроект №1581-д во втором чтении и в целом поддержали 262 народных депутата при 226 минимально необходимых.

Он регулирует отношения между потребителями и поставщиками жилкомуслуг и определяет четыре модели этих отношений: модель прямого договора между квартирой и монополистом, отвечающим за качество услуг и обслуживание внутридомовых сетей; модель коллективного потребителя с коллективной ответственностью, когда договор о поставках тепла или воды на входе в дом будет подписывать объединение совладельцев; модель коллективного договора с индивидуальной ответственностью, когда уполномоченное лицо дома будет от имени каждого индивидуального потребителя подписывать договор с монополистом; модель "статус-кво" с прямыми договорами, когда монополист не отвечает за внутридомовые сети.

Кроме того, в законе прописаны нормы для управителя многоквартирного дома, формы типового договора, положения его ответственности, нормы профессиональной аттестации и прочее.

Вице-премьер Геннадий Зубко, выступая перед депутатами, заявил, что этот закон необходим для того, чтобы заработал закон №417-VIII об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме, который вступил в силу еще в начале 2015 года. Он считает, что это большой шаг в сторону качественных жилищно-коммунальных услуг по справедливой цене.