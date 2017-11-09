Рада приняла новую редакцию закона о жилкомуслугах

09 ноября 2017 г. 14:03
Источник: Левый берег
230 просмотров

Вводятся четыре модели отношений между потребителями и поставщиками услуг.

Верховная Рада на своем утреннем заседании в четверг приняла новую редакцию закона о жилищно-коммунальных услугах.

Законопроект №1581-д во втором чтении и в целом поддержали 262 народных депутата при 226 минимально необходимых.

Он регулирует отношения между потребителями и поставщиками жилкомуслуг и определяет четыре модели этих отношений: модель прямого договора между квартирой и монополистом, отвечающим за качество услуг и обслуживание внутридомовых сетей; модель коллективного потребителя с коллективной ответственностью, когда договор о поставках тепла или воды на входе в дом будет подписывать объединение совладельцев; модель коллективного договора с индивидуальной ответственностью, когда уполномоченное лицо дома будет от имени каждого индивидуального потребителя подписывать договор с монополистом; модель "статус-кво" с прямыми договорами, когда монополист не отвечает за внутридомовые сети.

Кроме того, в законе прописаны нормы для управителя многоквартирного дома, формы типового договора, положения его ответственности, нормы профессиональной аттестации и прочее.

Вице-премьер Геннадий Зубко, выступая перед депутатами, заявил, что этот закон необходим для того, чтобы заработал закон №417-VIII об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме, который вступил в силу еще в начале 2015 года. Он считает, что это большой шаг в сторону качественных жилищно-коммунальных услуг по справедливой цене.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Sexshop. Суперпоступление                          Антиквариат. Золото.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.