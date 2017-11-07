Рада приняла в первом чтении Избирательный кодекс

Верховная Рада на своем заседании во вторник приняла в первом чтении проект Избирательного кодекса авторства Андрея Парубия, Александра Черненко и Леонида Емца (законопроект №3112-1).

За него проголосовало минимально необходимое количество народных депутатов - 226 человек.

Кодекс объединит в себе положения пяти законов: о выборах президента, о выборах народных депутатов, о местных выборах, о Центризбиркоме и о государственном реестре избирателей.

Этот кодекс был разработан на базе проекта, подготовленного рабочей группой под руководством Юрия Ключковского и зарегистрированного еще в марте 2010 года. Тогда над кодексом работали ведущие специалисты по избирательному законодательству, документ получил положительное заключение Венецианской комиссии.

В избирательном кодексе предусмотрены открытые списки на парламентских и местных выборах, снижение проходного барьера до 4%, урегулирован вопрос избрания депутатов от АР Крым, гендерные квоты на уровне 40 процентов, выборы мэров городов в два тура, урегулированы вопросы предвыборной агитации.

Напомним, что сейчас в Украине действует смешанная пропорционно-мажоритарная система: 225 депутатов избираются в общегосударственном многомандатном избирательном округе по избирательным спискам от политических партий, набравших 5% или более голосов; еще 225 депутатов избираются по мажоритарной системе относительного большинства в одномандатных округах. Из-за вооруженной агрессии России Автономная Республика Крым, Севастополь и отдельные районы Донецкой и Луганской областей не представлены мажоритарщиками в парламенте.