 

Рада приняла в первом чтении законопроект о реформе прокуратуры

10 сентября 2019 г. 20:14
Источник: Левый берег
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Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №1032 о реформе органов прокуратуры, который предусматривает создание Офиса генпрокурора вместо Генеральной прокуратуры Украины.

Его поддержали 287 депутатов.

Депутаты собираются внести изменения в систему прокуратуры Украины, согласно которой вместо Генеральной прокуратуры, региональных, местных и военных прокуратур появится Офис генерального прокурора, областные и окружные прокуратуры.

Военных прокуратур больше не будет (при этом у генпрокурора будет право создавать специализированные прокуратуры в случае необходимости).

Специализированную антикоррупционную прокуратуру реформа не затрагивает.

Временно, до 1 сентября 2021 года, будут приостановлены полномочия Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров и Совета прокуроров Украины.

Это позволит генеральному прокурору своими приказами определять порядок отбора прокуроров и их привлечения к дисциплинарной ответственности; а также увольнять прокуроров без необходимости согласовывать свои решения с Советом прокуроров.

Также депутаты собираются отменить поправку, принятую под Юрия Луценко, которая освобождала генпрокурора от необходимости иметь юридическое образование.

 

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