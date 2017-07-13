Рада приняла закон о Конституционном суде

В поддержку соответствующего законопроекта проголосовали 245 парламентариев.

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон о Конституционном суде Украины(№6427-д).

Согласно информации на сайте Верховной Рады, поддержку закона проголосовали 245 народных депутатов. Документ имплементирует изменения в Конституцию Украины в части правосудия, определяет порядок организации и деятельности Конституционного суда Украины.

Напомним, 22 июня Рада приняла законопроект о КСУ в первом чтении.

Согласно документу, в состав КСУ входят 18 судей (по 6 судей назначают президент Украины, Верховная Рада и съезд судей Украины). Конституционный суд получит полномочия на осуществление конституционных производств при условии вступления в полномочия не менее двух третей судей.

Законопроект предусматривает, что в составе КС Украины действуют Большая палата, 2 сената и 6 коллегий.

Формами обращения в КС являются конституционное представление, конституционное обращение и конституционная жалоба.