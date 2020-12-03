Рада приняла закон о внутреннем водном транспорте

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект «О внутреннем водном транспорте», который регулирует правоотношения в этой отрасли.

За принятие законопроекта №1182-1-д проголосовали 276 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Согласно пояснительной записке, также целью принятия законопроекта является установление экономических и организационных основ деятельности внутреннего водного транспорта.

«Принятие проекта обеспечит унификацию терминологии в области водного транспорта и исключения коллизий в соответствующей сфере законодательства», - говорится в документе.

Как написал на своей странице в Facebook народный депутат, председатель подкомитета по вопросам речного транспорта Комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры, идеолог и один из авторов закона о внутреннем водном транспорте Артем Ковалев, принятый закон дает старт реформе речных перевозок.

"Сегодня действительно историческое событие! Верховная Рада приняла во втором чтении Закон о внутреннем водном транспорте. Это большой отраслевой евроинтеграционный закон над которым мы работали последний год. Это не удавалось сделать последние 12 лет. Целая отрасль не имела базового закона и государственной поддержки, что привело к упадку речной инфраструктуры, которая изношена на 75%", - написал Ковалев.

Законопроект предусматривает создание Государственного фонда внутренних водных путей в составе специального фонда государственного бюджета Украины для обеспечения судоходства.

«Источниками формирования указанного специального фонда Государственного бюджета Украины планируются: процент средств акцизного налога с произведенных в Украине горючего, акцизного налога с ввезенного на таможенную территорию Украины горючего, таможенных платежей, уплачиваемых при помещении судов в таможенный режим временного ввоза с условным частичным освобождением от обложения таможенными платежами», - говорится в пояснительной записке к закону.

Отмечается, что средства Государственного фонда внутренних водных путей будут направляться на финансовое обеспечение обслуживания внутренних водных путей для содержания их в судоходном состоянии; строительство, реконструкцию, ремонт и содержание стратегических объектов инфраструктуры внутреннего водного транспорта; осуществление мероприятий по обеспечению безопасности судоходства на внутренних водных путях; навигационно-гидрографического обеспечения судоходства, функционирования, реконструкции, ремонта и развития речной информационной системы; мер по развитию инфраструктуры внутреннего водного транспорта в соответствии с государственными программами; содержание, реконструкцию, ремонт, технического перевооружения и охрану судоходных гидротехнических сооружений (судоходных шлюзов), а также расходы на использование этих сооружений для пропуска судов.

Согласно пояснительной записке, принятие закона будет способствовать развитию береговой инфраструктуры внутреннего водного транспорта, улучшению состояния речного хозяйства, развитию на конкурентных началах рынка услуг в сфере внутреннего водного транспорта и привлечению инвестиций, переориентации грузопотоков на экологический транспорт и прочее.

Напомним, 24 апреля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект «О внутреннем водном транспорте», который среди прочего предусматривает создание Государственного фонда внутренних водных путей для обеспечения судоходства по ним.

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, принятие Верховной Радой закона «О внутреннем водном транспорте» позволит увеличить объем грузоперевозок в течение 3-5 лет до 30 млн тонн в год с экономическим эффектом для государства до 13-16 млрд грн в год.