Рада приняла закон по банкам, названный "антиколомойским"

Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект о совершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности, так называемый "антиколомойский" законопроект. Принятие закона является одним из условий для заключения соглашения с Международным валютным фондом.

За проект закона 2571-д на внеочередном заседании Верховной Рады проголосовали 267 депутатов, против выступили 17 депутатов. 31 депутат воздержался, 29 не голосовали. При этом "за" документ голосовали: Слуги - 198, ЕС - 25, За майбутне - 2, внефракционные - 21, Голос - 17, Довира - 15.

Согласно законопроекту: национализированный банк нельзя вернуть бывшим владельцам, они могут претендовать только на денежную компенсацию, размер компенсации устанавливает международно признанная аудиторская компания, которую выбирает суд, указываются условия, при которых бывшие владельцы могут получить компенсацию.

Однако депутаты проигнорировали тот факт, что в случае принятия этого закона он может быть обжалован в Конституционном суде.