Рада приняла законопроект об антикоррупционном суде в первом чтении

Верховная рада Украины в первом чтении одобрила законопроект № 7440 "О Высшем антикоррупционном суде".

Соответствующее решение поддержали 282 нардепа.

"Проект закона направлен на определение основ организации и деятельности Высшего антикоррупционного суда и специальных требований к судьям этого суда и гарантий их деятельности", - говорится в пояснительной записке к законопроекту, который внес в парламент президент Украины Петр Порошенко.

Согласно документу, юрисдикция Высшего антикоррупционного суда будет распространяться на всю территорию Украины. Его задачей является осуществление правосудия в соответствии с определенными законом принципами и процедурами судопроизводства с целью защиты личности, общества и государства от коррупционных и связанных с ними преступлений.

Отметим, судьей Высшего антикоррупционного суда может стать гражданин Украины не моложе 35 лет. Кандидат должен иметь опыт профессиональной деятельности в сфере права по вопросам противодействия и борьбы с коррупцией, а также соответствовать другим требованиям, указанным в документе.

Документ предлагает закрепить алгоритм действий в связи с принятием закона "О Высшем антикоррупционном суде".

В частности, предполагается в течение 12 месяцев со дня вступления закона в силу формирование Высшего антикоррупционного суда, проведение конкурса на должности судей Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда и на должности других судей.

