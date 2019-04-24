Рада продолжит рассмотрение "языковых" поправок в четверг

24 апреля 2019 г. 15:45
Источник: Украинская правда
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Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко закрыла утреннее заседание парламента в среду после рассмотрения 99% поправок к языковому закону.

Об этом сообщает «Укринформ».

По словам Геращенко, Раде осталось рассмотреть еще около 20 поправок к законопроекту "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Поправки продолжат рассматривать в четверг. В этот же день Рада должна выйти на голосование за соответствующий законопроект.

Заседание Комитета ВР по вопросам культуры и духовности, на котором планируют финализировать текст законопроекта о языке, запланировано на 14:30 24 апреля и будет проходить публично.

Напомним: в первом чтении законопроект №5670-д парламент принял 4 октября 2018 года.

В декабре 2018 года профильный комитет доработал его, рассмотрев 2059 поправок.

28 февраля Верховная Рада начала рассматривать во втором чтении закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

 

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