Рада рассматривает снятие неприкосновенности с депутатов

11 июля 2017 г. 16:31
Источник: УНИАН
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Луценко направил в парламент представления на привлечение к уголовной ответственности депутатов Андрея Лозового, Олеся Довгого, Евгения Дейдея, Борислава Розенблата, Максима Полякова и Михаила Добкина.

Верховная Рада отказалась переносить рассмотрение всех шести представлений на снятие депутатской неприкосновенности, поэтому часть из них будет рассматриваться сегодня.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко и руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий прибыли в сессионный зал Верховной Рады. Как передает корреспондент УНИАН, они разместились в судейской ложе парламента.

Парламент начинает рассмотрение представлений о снятии неприкосновенности с 5 народных депутатов.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий отметил, что на одно представление будет отведено более часа времени, и ориентировочно рассмотрение этих документов будет закончена в 22:00.

Как известно, сегодня депутаты решили продолжить пленарное заседание до завершения рассмотрения всех пяти представлений.

Генеральный прокурор Луценко направил в парламент представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности депутатов Андрея Лозового, Олеся Довгого, Евгения Дейдея, Борислава Розенблата, Максима Полякова и Михаила Добкина.

Однако Регламентный комитет признал мотивированным и обоснованным только представление на Розенблата.

12 июля Регламентный комитет ВР рассмотрит представление на Добкина.

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