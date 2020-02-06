Рада разблокировала подписание изменений в Налоговый кодекс

Верховная Рада провалила принятие постановления, которое предусматривало отмену решения о принятии законопроекта 2110, который, в частности, повышает лимиты маскимального годового дохода для ФОПов.

За постановление проголосовали только 84 народных депутата при 226 необходимых.

Напомним, 16 января украинский парламент проголосовал за повышение лимитов годового дохода для физических лиц-предпринимателей.

Состоялись следующие изменения:

для 1-й группы лимит годового дохода подняли с 0,3 млн до 1 миллиона гривен;

для 2-й группы - с 1,5 миллиона до 5 млн;

для 3-й группы - с 5 млн до 7 млн.

Эти нововведения были предусмотрены в законопроекте 1210, за который Верховная Рада проголосовала во втором чтении, 16 января.

Закон также предусматривает нормы трансфертного ценообразования, введение плана действий BEPS, и в том числе предусматривает повышение акциза на сигареты и ренты на добычу железной руды.