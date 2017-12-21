Рада разблокировала создание Антикоррупционного суда

21 декабря 2017 г. 11:29
Источник: Левый берег
55 просмотров

Верховная Рада в четверг отозвала депутатский законопроект №6011 о создании Антикоррупционного суда.

За такое решение проголосовали 235 депутатов при минимально необходимых 226.

Соответствующее предложение рассматривается уже третий раз. 9 и 14 ноября оно не набирало необходимого количества голосов.

По данным нардепа Мустафы Найема, президент Петр Порошенко в четверг внесет в Раду законопроект об Антикоррупционном суде, поскольку МВФ настаивает, чтобы этот законопроект был принят до 25 января в первом и втором чтении.

"Это последний дедлайн, нарушение которого угрожает срыву следующего транша", - написал парламентарий в фейсбуке.

Напомним, Венецианская комиссия в своем выводе от 6 октября 2017 года критически оценила законопроекты №6011 и №6529 о создании антикоррупционного суда и рекомендовала, чтобы президент Украины внес свой проект закона. Однако поскольку законопроект №6011 включен в повестку дня сессии Верховной Рады, для регистрации нового проекта закона по этой теме его нужно отозвать.

Петр Порошенко выразил готовность внести свой законопроект о создании Антикоррупционного суда, но призвал Раду разблокировать его внесение. При этом в оппозиции считают, что коалиция специально проваливала отзыв проекта закона №6011, чтобы затянуть процесс.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Комплексная диагностика зрения 199 грн!                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.