Рада разблокировала создание Антикоррупционного суда

Верховная Рада в четверг отозвала депутатский законопроект №6011 о создании Антикоррупционного суда.

За такое решение проголосовали 235 депутатов при минимально необходимых 226.

Соответствующее предложение рассматривается уже третий раз. 9 и 14 ноября оно не набирало необходимого количества голосов.

По данным нардепа Мустафы Найема, президент Петр Порошенко в четверг внесет в Раду законопроект об Антикоррупционном суде, поскольку МВФ настаивает, чтобы этот законопроект был принят до 25 января в первом и втором чтении.

"Это последний дедлайн, нарушение которого угрожает срыву следующего транша", - написал парламентарий в фейсбуке.

Напомним, Венецианская комиссия в своем выводе от 6 октября 2017 года критически оценила законопроекты №6011 и №6529 о создании антикоррупционного суда и рекомендовала, чтобы президент Украины внес свой проект закона. Однако поскольку законопроект №6011 включен в повестку дня сессии Верховной Рады, для регистрации нового проекта закона по этой теме его нужно отозвать.

Петр Порошенко выразил готовность внести свой законопроект о создании Антикоррупционного суда, но призвал Раду разблокировать его внесение. При этом в оппозиции считают, что коалиция специально проваливала отзыв проекта закона №6011, чтобы затянуть процесс.