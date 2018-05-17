Рада разрешила посмертное донорство органов по согласию

Верховная Рада приняла законопроект 2386-1 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по охране здоровья и трансплантации органов и других анатомических материалов человеку».

Об этом сообщает Укринформ.

"За" проголосовали 255 нардепов.

Документ предусматривает, что трансплантация будет бесплатной (кроме гемопоэтических стволовых клеток), а также вводит должность трансплант-координатора.

Трансплант-координатор не может быть в составе консилиума врачей, который констатирует смерть мозга человека, не может принимать участие в изъятии анатомического материала, проводить трансплантацию или представлять интересы человека, который получит донорские органы.

Законом предусмотрена презумпция несогласия, то есть материал для пересадки может быть получен из тела умершего только в случае, если он при жизни дал согласие на трансплантацию.

Согласно статье 16 закона каждое совершеннолетнее дееспособное лицо вправе предоставить письменное согласие или несогласие на изъятие анатомических материалов из его тела для трансплантации и / или изготовления биоимплантатов после ее смерти.

У живого донора могут быть изъяты анатомические материалы только при наличии его добровольного и осознанного согласия в письменном виде на донорство анатомических материалов.

Рада установила, что все сведения о согласия или несогласия на донорство вносятся в Единую государственную информационную систему.

После внесения указанных сведений в информационную систему трансплантации, согласно законопроекту, в паспорт гражданина Украины или водительские права вносятся отметки о предоставлении согласия или несогласия на посмертное донорство, а также об изменении волеизъявления на донорство.

Единая государственная информационная система трансплантации - электронная автоматизированная информационно-телекоммуникационная система, предназначенная для сбора, регистрации, накопления, хранения, обработки, адаптации, изменения, обновления, использования и распространения, обезличивания и уничтожение определенной этим Законом информации и осуществления автоматизированного объективного и непредвзятого распределения анатомических материалов человека, определения пары донор-реципиент, хранящейся на государственных информационных ресурсах.

Председатель комитета ВР по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец отметила, что система трансплантации будет развиваться исключительно на государственном финансировании.

«То есть зафиксировано, что никаких коммерческих моментов, никаких бизнес-структур, которые будут в этом участие, не может быть», - подчеркнула она.

Также закон определяет группы людей, которые не смогут быть донорами. Это дети-сироты, люди, личность которых не установлена, и участники АТО.

«Таким образом, поставив эти предохранители, мы сделали невозможным ситуацию, когда" черная "трансплантология может стать риском в нашей стране во время войны», - подчеркнула Богомолец.

С целью предотвращения нелегальной трансплантации и торговли органами и / или другими анатомическими материалами законом вносятся изменения в Уголовный кодекс Украины в части установления более строгой ответственности за нарушение законодательства в части трансплантации органов и / или других анатомических материалов человеку.

Закон вступает в силу через 1 год после опубликования.