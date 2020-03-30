Рада со второй попытки проголосовала за нового главу Минздрава

Верховная Рада со второй попытки проголосовала за назначение экс-губернатора Одесской области Максима Степанова министром здравоохранения Украины. За такое решение проголосовали 246 депутатов, воздержались - 73, не голосовали - 26 депутатов. Недостающие "Слуге народа" голоса (195 "за") дали "Оппозиционная платформа - За жизнь" (21 голос), "Довира" (13 голосов), "За майбутнє" (8 голосов) и внефракционные депутаты (9 голосов).

Максим Степанов является медиком по образованию. В 2011-2016 годы был директором Полиграфкомбината "Украина". В 2017 году был назначен губернатором Одесской области. Через два года, был отстранен от должности из-за конфликта с Петром Порошенко.

Напомним, бывшего министра здравоохранения Илью Емца уволили с должности через месяц после назначения.