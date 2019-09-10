Рада в первом чтении поддержала отмену "поправок Лозового"

Верховная Рада во приняла законопроект №1009 о внесении изменений в уголовное процессуальное законодательство, которыми отменяются так называемые "правки Лозового", а НАБУ и ГБР получает право самостоятельно осуществлять "прослушку" чиновников. За закон в первом чтении 10 сентября проголосовали 297 депутатов. Еще три проголосовали "против", воздержались - 40, не голосовали - 62.

Законопроект, в частности, изымает нормы, связанные с неприкосновенностью депутатов и разрешает их прослушивать с 2020 года, отменяет "поправки Лозового", дает НАБУ и ГБР право осуществлять «прослушку».

Еще одно важное изменение - подозреваемым в совершении тяжких преступлений судьи отказывать в освобождении под залог.

Также законопроект предлагает изъять некоторые положения закона, которые окончательно отменят депутатскую неприкосновенность. В частности после утверждения закона, следователь больше не будет получать разрешение у парламента на проведение обысков у народного депутата.

Теперь, после внесения поправок от депутатов, законопроект будет рассмотрен во втором чтении и в целом.

Согласно действующему законодательству, монополией на "прослушку" обладает Служба безопасности Украины, и остальные следственные органы вынуждены прибегать к услугам сотрудников СБУ.

Ранее Руслан Рябошапка анонсировал внесение изменений в Уголовный процессуальный кодекс в части т.н. "поправок Лозового" о назначении экспертиз, как одно из первых решений новой Верховной Рады.

Верховная Рада 3 октября 2017 года приняла законопроект о внесении изменений в ряд кодексов, запустив таким образом судебную реформу. Инициативу в целом утвердили с учетом поправки №109 народного депутата Андрея Лозового, которой предлагалось изменить ряд статей УПК.