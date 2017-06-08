Рада включила в основы внешней политики Украины курс на членство в НАТО

08 июня 2017 г. 12:02
Источник: Левый берег
16 просмотров

Верховная Рада в четверг приняла законопроект №6470, согласно которому вступление Украины в НАТО определяется как одна из основ внешней политики.

За это проголосовали 276 народных депутатов.

В прежней редакции статьи 11 закона Украины "Об основах внутренней и внешней политики" приоритетом было "углубление сотрудничества с Организацией Североатлантического договора с целью достижения критериев, необходимых для получения членства в этой организации".

Теперь целью углубления сотрудничества с НАТО будет получение членства, а не просто достижение необходимых критериев.

Курс на членство в НАТО также теперь прописан в законе "Об основах национальной безопасности Украины".

"Сегодня, впервые за 20 лет, поддержка вступления в Североатлантический союз в Украине имеет поддержку большинства населения. И я уверен, что пришло время, чтобы мы в украинском законодательстве смогли четко задекларировать желание Украины вступить в НАТО. За последние годы украинская армия стала одной из самых боеспособных и эффективных армий на европейском континенте. Поэтому я уверен: вступление Украины в НАТО сегодня - одинаково важно как для Украины, так и для Североатлантического альянса", - заявил во время обсуждения спикер Верховной Рады Андрей Парубий, один из соавторов этого законопроекта.

Напомним, что Украина при нынешней власти считает вступление в НАТО своей стратегической целью, но до сих пор активных действий в этом направлении не предпринимались. В то же время Военная доктрина Украины предусматривает развитие Вооруженных Сил Украины по западным стандартам и достижение совместимости с вооруженными силами государств - членов НАТО.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Квартиры посуточно в Харькове                          Закажи окно и получи гарантированный подарок!                          Распродажа! Тренажеры для домашнего спортзала и другие товары для дома!                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.