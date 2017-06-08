Рада включила в основы внешней политики Украины курс на членство в НАТО

Верховная Рада в четверг приняла законопроект №6470, согласно которому вступление Украины в НАТО определяется как одна из основ внешней политики.

За это проголосовали 276 народных депутатов.

В прежней редакции статьи 11 закона Украины "Об основах внутренней и внешней политики" приоритетом было "углубление сотрудничества с Организацией Североатлантического договора с целью достижения критериев, необходимых для получения членства в этой организации".

Теперь целью углубления сотрудничества с НАТО будет получение членства, а не просто достижение необходимых критериев.

Курс на членство в НАТО также теперь прописан в законе "Об основах национальной безопасности Украины".

"Сегодня, впервые за 20 лет, поддержка вступления в Североатлантический союз в Украине имеет поддержку большинства населения. И я уверен, что пришло время, чтобы мы в украинском законодательстве смогли четко задекларировать желание Украины вступить в НАТО. За последние годы украинская армия стала одной из самых боеспособных и эффективных армий на европейском континенте. Поэтому я уверен: вступление Украины в НАТО сегодня - одинаково важно как для Украины, так и для Североатлантического альянса", - заявил во время обсуждения спикер Верховной Рады Андрей Парубий, один из соавторов этого законопроекта.

Напомним, что Украина при нынешней власти считает вступление в НАТО своей стратегической целью, но до сих пор активных действий в этом направлении не предпринимались. В то же время Военная доктрина Украины предусматривает развитие Вооруженных Сил Украины по западным стандартам и достижение совместимости с вооруженными силами государств - членов НАТО.