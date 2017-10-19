Рада закрыла заседание, не проголосовав избирательную реформу

Верховная Рада отложила избирательную реформу на следующее пленарное заседание.

Депутаты на вечернем заседании рассмотрели три законопроекта, которые предусматривают отмену мажоритарки и переход на пропорциональную систему, после чего попробовали принять их в первом чтении. Законопроект №1068 (Юрий Мирошниченко) поддержали 46 депутатов, №1068-1 (Юлия Тимошенко и другие) - 91, №1068-2 (Василий Чумак и другие) - 169.

После этого законопроект №1068-2 определили как приоритетный и попробовали отправить на доработку, но на него не хватило голосов.

Поэтому спикер Андрей Парубий сказал, что депутаты перейдут к рассмотрению проектов Избирательного кодекса на следующем пленарном заседании, и закрыл работу.

Законопроект №1068-2, который пытались принять, предусматривает, что выборы депутатов осуществляются по пропорциональной системе с открытыми списками. В распределении мандатов берут участие списки кандидатов, которые набрали не меньше 3% голосов избирателей в общегосударственном избирательном округе.

Партия выдвигает кандидатов из числа лиц в виде единого списка в общегосударственном округе, из которого формируются региональные списки в каждом из избирательных округов. Он должен включать не меньше пяти человек. В бюллетене избиратель должен указать порядковый номер партии, которую он поддерживает, и может (но не обязан) указать порядковый номер кандидата из регионального списка, которого он хочет видеть в парламенте.

То есть партия получает количество мандатов, которое соответствует результату на общегосударственном округе, но кто именно их получит - заранее не определено. Ожидается, что таким образом места в парламенте получат самые рейтинговые кандидаты.

Избирательных округов будет 27 - два в Киеве, два в Днепропетровской области и по одному на остальные области. Крым и Севастополь включены в Южный округ вместе с Херсонской областью.

Напомним, что сейчас в Украине действует смешанная пропорционно-мажоритарная система: 225 депутатов избираются в общегосударственном многомандатном избирательном округе по избирательным спискам от политических партий, набравших 5% или более голосов; еще 225 депутатов избираются по мажоритарной системе относительного большинства в одномандатных округах. Из-за вооруженной агрессии России Автономная Республика Крым, Севастополь и отдельные районы Донецкой и Луганской областей не представлены мажоритарщиками в парламенте.