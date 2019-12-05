Рада запретила совмещение госслужбы и политических должностей

Верховная рада Украины в пятницу, 6 декабря, поддержала во втором чтении законопроект №2260 о разделении политических должностей и государственной службы.

"За" соответствующий законопроект проголосовали 255 нардепов.

Документом вносятся изменения в некоторые законодательные акты, регулирующие деятельность отдельных госорганов, в частности в части прохождения и особенностей государственной службы, урегулирования правового статуса госслужащих, полномочий руководителей государственной службы, исключения института согласования назначения руководителей структурных подразделений третьими лицами.

Также законом определяется, что бумажный и электронный документ имеют одинаковую юридическую силу.

В проекте хотели прописать, что члены Кабинета министров Украины с разрешения председательствующего могут принимать участие в заседании правительства в режиме видеоконференции. Однако нардепы отклонили эту норму в ходе рассмотрения.

Документом также отсрочено е-декларирование для помощников-консультантов народных депутатов. При этом оно остается в силе для работников Офиса президента.

Напомним, в конце сентября законопроект О внесении изменений в некоторые законы Украины о перезагрузке власти №1066, который предусматривает введение государственной службы по контракту, вступил в силу.

Отметим, законом упрощен порядок принятия на государственную службу и увольнения с нее, а также предусмотрены возможности введения контрактной государственной службы.

Напомним, в сентябре Рада приняла закон о реформе государственной службы. Тогда Депутаты упростили принятие на госслужбу и увольнение с нее, ввели контрактную службу и ликвидировали надбавки чиновникам.