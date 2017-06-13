Ранил товарища и убежал. Подробности ночной стрельбы на Новых Домах

35-летний мужчина переполошил район Коммунального рынка, когда выйдя из местного кафе, открыл стрельбу. А потом кинулся бежать с пистолетом от преследовавших его патрульных, которые оперативно прибыли на вызов.

Только видела, что машины подъехали. И стояла полиция. Туда побежали и кричали. А что кричали? - Стой руки вверх, стой руки вверх. И все Елена, продавец

Ну, слышали, что стреляли. Тут милиция ездила, сигналила. А больше ничего. Говорили, сегодня говорили, что с троллейбуса стреляли вроде и все. А возле кафе что было? В начале ж думали, что возле кафе стреляли. Ну, типа ж кафе, может кто-то стрелял, а потом. Сегодня слухи говорят в троллейбусе. Что он прятался туда где-то за кафе.

Распоясавшегося хулигана удалось задержать. Правда, до этого он успел ранить в шею товарища, с которым до этого и отдыхал в местном кафе. Прибывшие на место оперативники нашли и оружие, от которого мужчина попытался избавиться. Им оказался пневматический револьвер системы Флобер.

Алена Чередниченко, пресс-офицер Слободского ОП

При появі поліцейських чоловік почав тікати, викинувши зброю, а саме "флобер". Працівники Слобідского ВП, які виїхали на місто, встановили, що правопорушником є 38-річний громадянин, який разом з товаришем вживав алкогольні напої, в ході якої останній наніс ушкодження своєму товаришу зі зброї флобер.

Пострадавшему оказали медицинскую помощь и отпустили домой. Учитывая, что ранение оказалось не серьезным, правоохранители открыли уголовное производство по статье нанесение телесных повреждений. Буяну грозит теперь штраф или исправительные работы.