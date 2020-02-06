Рассмотрение законопроекта о рынке земли: между нардепами в Раде произошли столкновения(видео)

В Верховной Раде произошли столкновения из-за законопроекта о рынке земли.
Сначала депутаты заблокировали трибуну, Юлия Тимошенко заняла место спикера Дмитрия Разумкова. Между некоторыми депутатами начались столкновения. Самыми активными были Сергей Власенко и Иван Крулько.
Возле президиума стояли Руслан Стефанчук, а Вадим Рабинович и его фракция блокировали трибуну.
Несмотря на это Стефанчук решил следовать повестке дня и продолжить рассмотрение законопроектов.
Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не исключает, что Верховная Рада сегодня будет работать до ночи.