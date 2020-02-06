Рассмотрение законопроекта о рынке земли: между нардепами в Раде произошли столкновения(видео)

06 февраля 2020 г. 13:50
Источник: УНИАН
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В Верховной Раде произошли столкновения из-за законопроекта о рынке земли.

Сначала депутаты заблокировали трибуну, Юлия Тимошенко заняла место спикера Дмитрия Разумкова. Между некоторыми депутатами начались столкновения. Самыми активными были Сергей Власенко и Иван Крулько.

Возле президиума стояли Руслан Стефанчук, а Вадим Рабинович и его фракция блокировали трибуну.

Несмотря на это Стефанчук решил следовать повестке дня и продолжить рассмотрение законопроектов.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не исключает, что Верховная Рада сегодня будет работать до ночи.

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