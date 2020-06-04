Раздачу продуктовых наборов приравняют к подкупу избирателей: Рада меняет Избирательный кодекс

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования избирательного законодательства» (№3485). За данное решение проголосовали 292 народных депутата.

Одним из авторов законопроекта, народный депутат от «Слуги народа» Александр Корниенко отметил, что законопроектом предусмотрено уменьшение «почти вдвое» размера залога для кандидатов в депутаты. По его словам, также вводится возможность одновременного выдвижения - и этого «не было в истории Украины» - один и тот же кандидат может выдвигаться и в областной совет и, например, в совет объединенной территориальной громады (ОТГ). Кроме того, Корниенко подчеркнул, что законопроектом предусматривается введение «совершенно нового подхода к ответственности за подкуп избирателей». По его словам, например, раздачу продуктовых наборов, алкогольных напитков можно считать подкупом избирателей.

Законопроектом вносятся изменения в Избирательный кодекс Украины, которыми предлагается установить, что внеочередные местные выборы, промежуточные, первые, дополнительные выборы будут проводиться два раза в год - в последнее воскресенье марта и в последнее воскресенье октября. Кроме того, согласно предлагаемым изменениям, в год проведения очередных местных выборов все местные выборы будут проводиться один раз в год - в день проведения очередных местных выборов - последнее воскресенье октября пятого года полномочий местных советов и сельских, поселковых, городских голов, избранных на последних очередных местных выборах.

Законопроектом предлагается ввести возможности параллельного использования инновационных технологий в избирательном процессе, в частности что касается голосования избирателей на избирательном участке с помощью технических средств и программных средств, проведения подсчета голосов избирателей с помощью технических средств для электронного подсчета голосов, составления протоколов о подсчете голосов, итоги и результаты голосования с использованием информационно-аналитической системы.

Также законопроектом предусмотрена альтернативная возможность подачи документов (в режиме онлайн) для регистрации кандидатов, их доверенных лиц, официальных наблюдателей, внесения представлений о кандидатах для включения в состав избирательных комиссий, их замены, а также представления в избирательные комиссии жалоб и финансовой отчетности о поступлении и использовании средств избирательных фондов.

