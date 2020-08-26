Разработчик "Новичка" сомневается, что Навального отравили этим токсином

Экс-сотрудник Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ГНИИОХТ) Вил Мирзаянов, который участвовал в разработке "Новичка", считает, что этот токсин не применялся для отравления российского оппозиционера Навального. Об этом он заявил ВВС.

«Судя по сообщениям из Омска, у Навального отсутствовали первые признаки отравления "Новичком" - это ухудшение зрения, сужение зрачков, мышечные конвульсии. Пока я вообще не могу сказать, был ли он отравлен фосфорорганическим химическим веществом, или речь идет о совсем другом составе», - сказал химик.

Он поясняет, что в основе "Новичка" лежит связь фосфора и азота, а все остальные отравляющие вещества такой связи не имеют.

По словам Мирзаянова, определить, каким именно веществом отравили политика, несложно. «(Для этого) вам необходимо иметь доступ к мощному масс-спектрометру высокого разрешения, в "библиотеке" которого находятся спектры всех известных сегодня соединений. Взятая проба сравнивается с уже известными, и компьютер указывает на спектр вещества с 96% вероятностью. То есть ошибки здесь быть не может», - сказал он.

Химик считает, что озвученный немецкими врачами диагноз напоминает последствия отравления пестицидами, но допускает, что речь на самом деле может идти о компонентах бинарного оружия.

Мирзаянов не исключает, что в случае с российским оппозиционером могли быть использованы и другие отравляющие соединения. По его словам, в ГСНИИОХТ занимались большим количеством препаратов, и существуют соединения, о которых до сих пор никто не знает.

Ученый не уверен, что к отравлению Навального может быть причастно только государство. Он напомнил, что в 1995 году в Москве с помощью одного из веществ группы "Новичок" убили банкира Ивана Кивелиди. Бывший сотрудник ГСНИИОХТ химик Леонид Ринк синтезировал несколько граммов смертельного препарата в институтской лаборатории, а затем продавал его представителям криминальных структур, замаскировав ампулы в корпусе обычной ручки, по цене от $1 500 до $1 800 за штуку.

По мнению Мирзаянова, если Ринк сумел вынести препарат из строго охраняемого объекта, то и другие могли, и таким образом "Новичок" мог попасть в руки представителей криминальных структур или террористических групп.

Как сообщалось, 20 августа Навального госпитализировали в Омске после экстренной посадки самолета, на котором он возвращался в Москву из Томска. Политик впал в кому. Предварительно одной из версий было отравление неопознанным токсином. Но потом российские врачи опровергли версию об отравлении, заявив, что у политика «нарушение обмена веществ».

В заявлении берлинской университетской клиники Шарите (Charité), где находится российский оппозиционер, сказано, что клинические данные свидетельствуют о том, что Навальный, вероятно, был отравлен.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Кремль пока не видит повода для начала уголовного расследования в связи с возможным отравлением Навального.

Напомним, 5 марта 2018 года бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в британском городе Солсбери и госпитализировали с отравлением неизвестным веществом, которое впоследствии идентифицировали как нервно-паралитический реагент «Новичок» российского происхождения.