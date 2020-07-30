Разумков приехал в Харьков

30 июля 2020 г. 10:17
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Сегодня, 30 июля, с рабочим визитом в Харьков приехал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков. В программе его визита посещение АО "Хартрон", Харьковского машиностроительного завода "ФЭД" и ГП "Харьковский завод специальных машин".

Также запланирован круглый стол с участием Рзумкова, посвященный обсуждению путей интеграции производства и науки ради экономического развития. Мероприятие состоится в научной библиотеке Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.

После этого председатель Верховной Рады поедет на Чугуевский авиационный ремонтный завод, где ознакомится с работой предприятия и пообщается с трудовым коллективом.

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