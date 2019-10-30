Разведение сил на Донбассе: Золотое-4 обстреляли

В понедельник, 28 октября, незаконные вооруженные формирования РФ и ее наемники произвели обстрел в направлении населенного пункта Золотое-4 с применением стрелкового оружия. Об этом в среду, 30 октября, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Отмечается, что боевики обстреляли жилые дома.

Мобильной группой украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон была проведена фиксация обстрелов. Пострадавших нет.

Дом по улице Ореховой 25 получил повреждения от стрелкового оружия калибра 7,62 мм.

На месте обстрела мобильная группа наблюдателей дополнительно провела опрос местных жителей, и с их помощью были обнаружены отверстия в пластиковой облицовке дома.

А также частный дом по улице Довженко, 28 получил повреждения от стрелкового оружия калибра 7,62 мм.

На месте обстрела группой дополнительно был проведен опрос местных жителей и выявлены три отверстия в кровле дома.

Ранее, во вторник, стало известно, что в полдень началось зеркальное разведение войск на участке у Золотого. Эту информацию подтвердили в ОБСЕ, в штабе ООС, а также сторона "ЛНР".

По данным пресс-штаба ООС, 29 октября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 9 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил 4 обстрела:

неподалеку от Богдановки, у Авдеевки, вблизи Красногоровки и неподалеку от Водяного, что на Приазовье.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" противник совершил 5 обстрелов:

трижды - вблизи Луганского, два раза - неподалеку от Крымского - из минометов калибра 82 мм, вооружение БМП-1, станковых противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

Вчера, 29 октября, потерь в результате вражеских обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было, сообщили в пресс-штабе ООС.

С начала этого периода вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня.

Все обстрелы зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР": у Зайцево и вблизи Крымского.

В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.