 

«Речь не идет о восстановлении любых рейсов в оккупированный Крым или из него», - Министр инфраструктуры

29 сентября 2019 г. 16:40
Источник: ТСН.ua
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В Министерстве инфраструктры опровергли информацию о возобновлении пассажирских сообщений с аннексированным Крымом.

Об этом говорится в сообщении ведомства в фейсбук.

Там пояснили, что по поручению президента Украины завершается строительство КПВВ "Чонгар" и "Каланчак". Рядом с КПВВ обустраивают станции, с которых украинские перевозчики будут перевозить пассажиров по территории Украины.

Речь не идет о восстановлении любых рейсов в или из оккупированного Крыма, заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Речь идет о создании человеческих условий для пассажиров, которые смогут на станции возле КПВВ сесть в автобус легального украинского перевозчика и ехать дальше по Украине. Крым – это Украина. Наши граждане заслуживают сервис. На следующей неделе я буду инспектировать ход работ по строительству КПВВ. Проект строительства КПВВ передан АО "Укрзализныця" и будет завершен вовремя", - подытожил Министр инфраструктуры.

Напомним, ранее сообщалось о том, что между аннексированным Россией Крымом и материковой Украиной возобновят транспортное пассажирское сообщение.

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