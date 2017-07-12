Реформа: Полторак дал две недели, чтобы подтянули "хвосты"

Министр обороны Степан Полторак поставил двухнедельный срок на завершение всех мероприятий по реформам, запланированным на 2017 год.

Об этом он заявил во время заседания Комитета реформ Минобороны и Вооруженных сил Украины.

"Я даю буквально две недели для того, чтобы мы завершили несогласованные вопросы и работу по выполнению на 100% всех мероприятий, которые были намечены и перенесены с 2016 года на 2017 год", - сказал Полторак.

По словам главы оборонного ведомства, приоритетными задачами на будущее являются укрепление кадрового потенциала Министерства обороны и профессионализация Вооруженных сил Украины, дальнейшее внедрение планирования на основе способностей с максимально эффективным использованием имеющихся ресурсов и их своевременным пополнением, обретение Вооруженными силами Украины критериев НАТО и достижение ими совместимости с ВС государств-членов Альянса.

Полторак также подчеркнул важность возрождения отечественного оборонно-промышленного комплекса и поставки в ВСУ новейших образцов вооружения и военной техники, а также осуществление необходимых мер, направленных на противодействие существующим и потенциальным угрозам.

В мероприятии участвовали глава Представительства НАТО в Украине, директор Офиса связи НАТО Александер Винников, иностранные советники при Министерстве обороны и Генеральном штабе ВСУ, народные депутаты Украины, руководители структурных подразделений оборонного ведомства, представители отечественных силовых структур, Проектного офиса реформ МОУ.