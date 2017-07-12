Регламентный комитет рассматривает представление ГПУ против Михаила Добкина, - онлайн-трансляция

Комитет по вопросам регламента и организации работы ВР рассматривает представление Генпрокуратуры на снятие депутатской неприкосновенности, задержание и арест нардепа от "Оппоблока" Михаила Добкина.

Онлайн-трансляцию ведет телеканал "112 Украина".

Напомним, 11 июля Верховная Рада рассматривала представления Генпрокуратуры против пяти нардепов. Так, представитель "Народного фронта" Евгений Дейдей остался неприкосновенным, как и нардеп от Радикальной партии Андрей Лозовой. Тем временем с представителя группы "Воля народа" Олеся Довгого депутаты сняли неприкосновенность.

Парламент также дал согласие на привлечение к уголовной ответственности представителя НФ Максима Полякова, однако не разрешил задержать его или избрать меру пресечения. Также поступили и с внефракционным Бориславом Розенблатом.