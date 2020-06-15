Рекордная взятка $6 млн: суд арестовал всех трех подозреваемых

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения третьему подозреваемому в деле о взятке руководителям антикоррупционных органов. Экс-чиновницу ГФС отправили за решетку с возможностью внесения свыше 120 млн гривен залога. Об этом сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Таким образом, ВАКС избрал меры пресечения всем троим подозреваемым в подкупе руководства Национального антикоррупционного бюро и САП.

Сегодня утром стало известно об аресте действующего чиновника, замглавы налоговой Киева Николая Ильяшенко. ВАКС отправил его за решетку на 2 месяца с альтернативой внесения 84,08 млн гривен залога. Вдвое меньший залог (40,4 млн гривен) и аналогичный срок содержания под стражей применили в отношении юриста Burisma - компании, аффилированной с экс-министром экологии Николаем Злочевским, - Андрея Кича.

"Бывшей руководительнице одного из департаментов ГФС Украины избрано содержание под стражей и залог в размере 120,024 млн гривен", - сообщили в САП.

Первых двух подозревают в пособничестве при даче взятки служебному лицу, экс-руководительницу департамента ГФС - в предложении, обещании или предоставлении взятки служебному лицу, которое занимает особо ответственное положение.