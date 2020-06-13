Рекордная взятка в истории Украины: $6 млн за закрытие дела против бывшего министра экологии

12 июня в столице задержали первого заместителя начальника Главного управления ГНС в Киеве Николая Ильяшенко и двух доверенных лиц бывшего министра экологии и природных ресурсов Украины, бизнесмена Николая Злочевского, которые передавали средства для подкупа руководства Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро.

Внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил подробности передачи 6 млн долларов взятки. По его словам, к нему обратился первый заместитель начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Киеве Николай Ильяшенко и предложил решить вопрос о передаче взятки в размере 6 млн долларов руководителю САП Назару Холодницкому за закрытие дела против бывшего министра экологии и природных ресурсов Украины, бизнесмена Николая Злочевского.

Шевченко добавил, что проинформировал об этом предложении детектива НАБУ, и в дальнейшем все действия по передаче взятки соответствующим образом документировались. По словам агента, средства в крупных спортивных сумках Ильяшенко и двое его сообщников, которые являются доверенными лицами Злочевского, привезли в подземный паркинг здания Главного управления Государственной налоговой инспекции в Киеве. Шевченко добавил, что деньги передавались в сопровождении вооруженных охранников.

"В НАБУ мне дали машинку для пересчета денег. Все 6 млн я не проверял, однако совершил выборочную проверку денег суммами по 100 тыс. долларов", - сказал он. Также Шевченко отметил, что перед пересчетом денег его обыскали на предмет наличия устройств для прослушивания.

Говоря о своей доле за посреднические услуги, Шевченко отметил, что этот вопрос не обсуждался, однако он должен был принять определенную сумму с переданных ему денег. Следует также отметить, что Шевченко не смог ответить на вопрос журналистов, почему представители Злочевского доверились ему как посреднику, несмотря на то, что он является публичным лицом, и факт его сотрудничества с НАБУ является общеизвестным.



Отвечая на вопрос, получает ли он какую-то выгоду от государства за свою работу агентом НАБУ, Шевченко сказал, что во вчерашней операции он участвовал бесплатно, однако отметил, что с 2020 года действует норма закона, согласно которой он может претендовать на 10% суммы взятки, но не более чем на 500 тыс. долларов. Кроме того, на вопрос, не боится ли он мести Злочевского, Шевченко отметил, что сегодня будет общаться по этому поводу с детективами НАБУ и, возможно, ему будет предоставлена ​​охрана.



Сегодня, 13 июня, руководитель НАБУ Артем Сытник заявил, что руководителей правоохранительных органов пытались подкупить за закрытие дела против бывшего министра экологии и природных ресурсов Украины, бизнесмена Злочевский. Дело касается причастности к завладению средствами стабилизационного кредита Нацбанка, который выдавался на подконтрольный бизнесмену Сергею Курченко банк, и легализации этих средств.

Были задержаны три человека, среди которых первый заместитель начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Киеве Ильяшенко. Второе задержанное лицо, по предварительным данным, имело отношение к компании Burisma и является доверенным лицом Злочевского, третье лицо - бывший работник ГФС, который также является доверенным лицом Злочевский. За помощью в закрытии дела эти лица обратились к внештатному агенту НАБУ Евгению Шевченко.