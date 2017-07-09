Рекс Тиллерсон прилетел в Украину

09 июля 2017 г. 10:49
Источник: Левый Берег
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Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон прилетел в Украину.

"Во исполнение договоренностей президентов Украины и США 9 июля в Украине с визитом будет находиться госсекретарь США Рекс Тиллерсон. В Киеве руководителя внешнеполитического ведомства США примет президент Петр Порошенко для обсуждения вопросов укрепления стратегического партнерства между Украиной и США и продолжения координации усилий по противодействию российской агрессии против Украины", - говорится в анонсе визита Тиллерсона, который обнародован на сайте главы государства.

В то же время в Госдепе США сообщили, что Тиллерсон планирует подтвердить приверженность Вашингтона территориальной целостности Украины и обсудить ход реформ.

Тиллерсон также встретится с представителями правительства и гражданского общества, запланированы заявления для СМИ.

Напомним, что 20 июня Порошенко встречался с Тиллерсоном в Вашингтоне.

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