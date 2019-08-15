Решение об отзыве Андрея Стронова с должности председателя комиссии Харьковского облсовета может быть оспорено

Депутаты Харьковского областного совета на сессии 15 августа большинством голосов приняли решение об отзыве депутата облсовета, руководителя Фельдман Экопарк Андрея Стронова с должности председателя постоянной комиссии облсовета по вопросам промышленности, жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и строительства.

По мнению депутата облсовета Максима Водки, это решение – продолжение политического давления на Фельдман Экопарк наряду с зарегистрированным в облсовете, но не внесенным на этой сессии в повестку дня проектом о переименовании регионального ландшафтного парка Фельдман Экопарк.

«Вопрос об отзыве Андрея Стронова был принят без обсуждения, хотя я нажимал на кнопку, чтобы записаться на выступление. Председатель облсовета Сергей Чернов заявил, что он этого в системе голосования не увидел и связал это с хакерской атакой на Харьковский облсовет, о которой он сегодня рассказывал на сессии. Но если система для голосования пострадала от хакерской атаки, как можно быть уверенным в правильности результатов голосования и в их правомочности? Это может стать основанием для оспаривания решения в суде», - заявил Максим Водка.

Он также обратил внимание на то, что на сессии не дали озвучить заявление о выходе Максима Водки и Андрея Стронова из депутатской группы «Единство и развитие Харьковщины», хотя такие заявления всегда зачитываются.