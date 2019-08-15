 

Решение об отзыве Андрея Стронова с должности председателя комиссии Харьковского облсовета может быть оспорено

15 августа 2019 г. 14:48
6 просмотров

Депутаты Харьковского областного совета на сессии 15 августа большинством голосов приняли решение об отзыве депутата облсовета, руководителя Фельдман Экопарк Андрея Стронова с должности председателя постоянной комиссии облсовета по вопросам промышленности, жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и строительства.

По мнению депутата облсовета Максима Водки, это решение – продолжение политического давления на Фельдман Экопарк наряду с зарегистрированным в облсовете, но не внесенным на этой сессии в повестку дня проектом о переименовании регионального ландшафтного парка Фельдман Экопарк.

«Вопрос об отзыве Андрея Стронова был принят без обсуждения, хотя я нажимал на кнопку, чтобы записаться на выступление. Председатель облсовета Сергей Чернов заявил, что он этого в системе голосования не увидел и связал это с хакерской атакой на Харьковский облсовет, о которой он сегодня рассказывал на сессии. Но если система для голосования пострадала от хакерской атаки, как можно быть уверенным в правильности результатов голосования и в их правомочности? Это может стать основанием для оспаривания решения в суде», - заявил Максим Водка.

Он также обратил внимание на то, что на сессии не дали озвучить заявление о выходе Максима Водки и Андрея Стронова из депутатской группы «Единство и развитие Харьковщины», хотя такие заявления всегда зачитываются.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Вам потрібен закордонний паспорт, айді-картка чи, може, посвідка для проживання іноземця? Мерщій до «Паспортного сервісу» на Сумській, 10. Черг немає! ТРЦ «АВЕ ПЛАЗА» , тел. 783-74-88                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.